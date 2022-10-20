Газопровод между Литвой и Польшей испытан на полную мощность

Было проведено два испытания, чтобы убедиться, что газовый поток, отвечающий всем техническим параметрам, может беспрепятственно проходить по трубопроводу. По словам операторов обеих стран, испытания прошли успешно, сообщила литовская газотранспортная компания Amber Grid.

По словам главы Amber Grid Нямунаса Бикнюса, в ходе испытаний удалось достичь максимального потока газа как в Литву, так и в Польшу.

Испытания проводились после того, как в конце сентября в Польше заработала газокомпрессорная станция в Холовщице, позволившая выйти на проектную мощность GIPL. В Литве давление газа в газопроводе обеспечивает станция в Яунюнай.

С начала работы GIPL 1 мая поставщики газа транспортировали в Литву для нужд страны и других стран Северной Европы почти 1 ТВтч газа, а в Польшу - 4,2 ТВтч.

Более 500 км в длину и около 500 млн. Сейчас 10 участников рынка используют магистральный газопровод стоимостью EUR.

Законченный в начале этого года в Литве газопровод соединил газовые рынки Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии с Европейским Союзом. Его общая длина составляет 508 км, из них 165 км проложено в Литве и 343 км – в Польше.