"Весь 165-километровый газопровод был испытан при максимальных нагрузках, и результаты показали, что этот трубопровод способен безопасно передавать газ", - заявил гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Газопровод GIPL соединит страны Балтии и Финляндию с Евросоюзом. В этом году планируется закончить перемычку в направлении стран Балтии, что позволит транспортировать 27 млрд кубов газа в год.
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