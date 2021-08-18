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После прокладки 90 процентов газопровода с Польшей GIPL и завершения сварки труб, магистраль выдерживает нагрузки при максимальном давлении, сообщил оператор проекта Amber Grid.
GIPL dujotiekio statybos
GIPL dujotiekio statybos
© Energetikos ministerija

"Весь 165-километровый газопровод был испытан при максимальных нагрузках, и результаты показали, что этот трубопровод способен безопасно передавать газ", - заявил гендиректор Amber Grid Нямунас Бикнюс.

Газопровод GIPL соединит страны Балтии и Финляндию с Евросоюзом. В этом году планируется закончить перемычку в направлении стран Балтии, что позволит транспортировать 27 млрд кубов газа в год.

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