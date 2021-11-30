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В этом году на рынках значительно подорожали энергоресурсы. В январе газ для потребителей в Литве подорожает на 27–36%.
Dujinė viryklė
Dujinė viryklė
© AP/Scanpix

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 30 ноября планирует утвердить новые цены на газ для потребителей.

Если ГСРЭ утвердит новые цены, газ для жителей, которые используют его для приготовления пищи, подорожает на 26,9% – с 63 до 80 центов за куб. м (с НДС), абонентская плата останется прежней – 56 центов.

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Потребители, которые расходуют до 20 000 куб. м газа в год (для отопления), будут платить на 34,2% дороже - не 41, а 55 центов, а те, кто использует больше 20 000 – на 36% больше - не 39%, а 53 цента. Абонентская плата остается прежней – 3,99 евро в месяц.

Парламент Литвы принял пакет законов, которые помогут амортизировать рост цен на энергоресурсы.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс тогда сказал, что благодаря этому цены будут в 4 раза ниже, чем без этих законов.

По его словам, без этих поправок первая группа потребителей платила бы за газ на 98% больше, а вторая – в 1,4 раза больше.

Рост цен на газ будет компенсирован в течение 5 лет.

Для компенсации расходов дочерняя компания Ignitis grupė - Ignitis - берет кредиты из банков и у своей материнской компании.

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