Газ для Литвы: с поставками все в порядке, но одно обстоятельство вызывает беспокойства

Оператор литовской системы передачи газа Amber Grid заверил Delfi, что система работает стабильно, поток газа не изменился, в Литву газ поступает через Клайпедский терминал СПГ из Беларуси.

"Мы готовы на случай чрезвычайных ситуаций, в течение некоторого времени мы оценивали разные сценарии и мы готовы обеспечить транспортировку газа для потребностей Литвы, сейчас мы работаем в обычном режиме", – сказал глава службы коммуникации Amber Grid Лаура Шебекене.

"Большую часть газа мы получаем через Клайпедский терминал СПГ. В прошлом году этот составило 62% всех поставок. Импорт газа из России в последние годы составлял меньше трети потребности. Поставки из России постоянно сокращаются, в прошлом году это было 26% от общего количества", – сказано в комментарии.

Компания Ignitis grupė отмечает, что жотели могут быть спокойны, газа хватит.

У Литвы и Ignitis поставки диверсифицированы, рассказал пресс-секретарь компании Артурас Кетлерюс.

Эксперт в сфере энергетики Видмантас Янкаускас сказал, что пока Литве не надо ничего предпринимать дополнительно.

"У Литвы и вообще у стран Балтии не возникает никаких проблем с поставками газа. Кроме того, наша система с этого года интегрирована во все стороны, в 2020 г. проложено соединение между Финляндией и Эстонией, в прошлом – между Литвой и Польшей. У нас есть терминал для импорта газа", – сказал Янкаускас, напомнив о большом хранилище в Латвии.

Но, по словам эксперта, сложно сказать, какими будут цены на газ следующей зимой.

"Поскольку неясно, как будет продолжаться экспорт газа из России в Европу, хотя россияне сейчас говорят, что ничего не изменится, но если будет крайний случай, то Европе, например Германии, придется очень тяжело", – заметил он.

Эксперт Национальной ассоциации энергетики Ритас Стасялис считает, что главная угроза: если ЕС откажется от российского газа или сама Россия не будет осуществлять поставки по договорам.

"Тогда европейские клиенты выйдут на рынок "ловить" танкеры с СПГ. Вот тогда цены поднимутся, увеличится спрос. Предложение примерно стабильное, достаточное, из того, что я видел (...) В январе поставки СПГ били рекорды, февраль, видимо, будет похожим. (...) Если в Европе поднимутся цены, то и в Литве они вырастут", – сказал Стасялис.

Он напомнил, что до сих пор Литве недоступна инфраструктура бывшего поставщика норвежской компании Equinor: запуск Equinor после ремонта завода с марта перенеси на 17 мая", - напомнил он.

Янкаускас напомнил, что мощности терминала СПГ для Литвы достаточно, а, например, в Латвии газа используют меньше чем в Литве, а в Эстонии его потребление совсем небольшое.

"Конечно, неизвестно, как дальше будут развиваться отношения между финнами и россиянами. (...) Но остается труба с Польшей (GIPL). Тут никаких угроз для региона нет", – констатировал эксперт.

Евросоюз импортирует из России около 40% газа.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что Литва от России зависит меньше, чем в среднем другие члены ЕС, но слабое место Европы - Германия.

"У нас есть терминал СПГ, который практически полностью покрывает наши потребности в газе, у Германии терминала нет, есть только соединение с Россией и еще несколько других. Может, слабое место у нас - Вильнюс из-за газового отопления, но в целом мы меньше зависимы от российского газа, чем Германия, Италия или Австрия. В этом смысле наша ситуация неплохая", – сказал он.

Стасялис не считает, что потребности Германии способствовали бы еще большему повышению цены на газ, поскольку у нее есть, к примеру, доступ к терминалам СПГ в Нидерландах.