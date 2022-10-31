Гарантийные поставки в ноябре будут дешевле: какие счета ждут

Согласно данным оптовых цен Nord Pool за октябрь, гарантойные поставки с компенсацией в 9 центов будут стоить около 29 центов за 1 кВт, а без – 38 центов. Это на 47% и 40% дешевле, чем в октябре, когда услуга стоила соответственно 63,7 и 54,7 цента за кВт.

Подсчеты сделаны для плана "Стандартный".

Счет за октябрь при расходе 150 кВт с компенсацией будет 43,5 евро.

Другие планы гарантийной поставки (с 9-центовой компенсацией): "Стандартный" две зоны - днем 30, ночью – 26,2 центов (в октябре – 55,8 и 51,9 цент). План "Дом" с одной временной зоной - 27,4 центов (сейчас 53,1), дневной – 28,3 (54), ночной – 25,3 (51) центов.

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) в начале каждого месяца объявляет тарифы на электричество.

Цена гарантийных поставок зависит от биржевой цены за прошлый месяц. В ноябре, по сравнению с октябрем, цена на бирже снизилась почти на половину – на 47% до 18,9 цт без НДС. В октябре электричество стоило 36 центов.

Гарантийные поставки получают клиенты первого и второго этапов либерализации, которые не выбрали постоянного поставщика (включая часть клиентов Perlas Energija). Минэнерго месяц назад сообщало о предложении снизить коэффициент гарантийных поставок с 1 ноября 2022 г, т.е. снизить наценку, которая сейчас составляет 25% (или 1,25).

"Если снизить коэффициент до 1,15, то автоматически снизится цена гарантийных поставок", – указало министерство.

Однако пока Delfi выяснил, что никакие поправки не переданы на рассмотрение правительства. ESO также указал, что у него нет информации о каких-либо изменениях.

Бывшим клиентам Perlas Energija гарантийные поставки будут компенсировать до конца этого года.