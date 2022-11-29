Гарантийные поставки в декабре подорожают, цены на электричество снова растут

В декабре десятки тысяч клиентов гарантийных поставок будут платить за электричество 34,6 центов за 1 кВт/ч с учетом компенсации в 9 центов, без нее – 43,6 цента. Это на 5,6 центов или на 19,5% и 14,9% дороже, чем в ноябре (соответственно 29 и 38 центов за кВт/ч).

Счета за декабрь при потреблении 150 кВт/ч в месяц (с компенсацией) составят 52 евро. Эти подсчеты были сделаны для плана "Стандартный" при одной временной зоне. Сравнение цен (бывшие клиенты Perlas Energija платят по другим тарифам)

Некоторые другие планы гарантийной поставки (с компенсацией в 9 центов): "Стандартный" при двухвременной зоне – 35,7 днем и 31,8 ночью и в выходные дни.

Цена 1 кВт/ч при плане "Дом" (одна зона) составит 33 цента, при двух – соответственно 33,9 и 30,9 центов за кВт/ч. Плюс 3 евро абонентская плат. Все тарифы в начале месяца представляет гарантийный поставщик Energijos skirstymo operatorius (ESO).

Гарантийная цена зависит от цен на бирже Nord Pool плюс 25% наценка, другие составляющие и НДС.

В ноябре правительство Литвы приняло ряд поправок, в числе которых и снижение цены гарантийных поставок, сообщало Минэнерго (коэффициент надбавки изменят с 1,25 до 1,15 (т.е. с 25% до 15%). Эти предложения правительства еще должен одобрить парламент. В первом чтении парламент их уже одобрил.

Если с декабря применяли бы 15% надбавку, то в декабре тариф гарантийной поставки при плане "Стандартный" составил бы 31,9 цент с компенсацией или 40,9 центов – без нее. Счет за 150 кВт/ч составил бы 47,8 евро.

Динамика гарантийных поставок двух последних лет показывает пик в сентябре (он был обусловлен рекордными ценами в августе), а потом снижение цен с последующим их повышением в декабре:

Гарантийные поставки касаются жителей первого и второго этапов, которые не выбрали независимых поставщиков (плюс часть бывших клиентов Perlas Energija). Услугу получают 60 000 домашних хозяйств.

Бывшие клиенты Perlas Energija получают гарантийные поставки по цене близкой цене общественных поставок.

По данным ESO, в ноябре клиенты платили 24 цента за кВт/ч.