По сравнению с февральским тарифом гарантийного электроснабжения, эта услуга дорожает на 1,62 цента/кВтч.

Однозонный тариф в размере 23,49 цента/кВтч в марте будут платить клиенты плана гарантийного электроснабжения "Standartinis" (Стандартный). Дневной тариф для двухзонного плана составит 24,7 цента/кВтч, а ночной и выходной тарифы — 20,71 цента/кВтч.

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В то же время всем потребителям электроэнергии государство компенсирует до 28,5 цента/кВтч, но до минимального ценового порога в 28 центов/кВтч.

Независимые поставщики также предлагают более высокие цены по сравнению с тарифом гарантийного электроснабжения – по данным Литовского агентства энергетики, на прошлой неделе средняя цена в планах с фиксированной ценой на электроэнергию (на 24 и 36 месяцев) "Ignitis", "Elektrum Lietuva" и "Enefit" составила 27 центов/кВтч.

Тариф однозонного плана гарантированного снабжения "Namai" (Домашний) (без фиксированной составляющей в размере 3 евро) в марте составит 21,91 цента/кВтч. Дневной тариф плана составит 22,88 цента/кВтч, а ночной и выходной тарифы — 19,73 цента/кВтч.

Однозонный тариф плана "Namai plius" (Домашний плюс) (с действующей фиксированной составляющей в размере 6 евро) составит 21,55 цента/кВтч. Дневной тариф этого плана составит 22,4 цента/кВтч, ночной и выходной тарифы – 19,49 цента/кВтч.

Ночная энергетическая составляющая плана "Išmanusis" (Смарт) составит 20,22 цента/кВтч, утренняя – 21,55 цента/кВтч, дневная – 23 цента/кВтч, вечерняя – 25,66 цента/кВтч.