Гарантийные поставки электричества в июле подорожают

По подсчетам Delfi, гарантийные поставки по плану "Стандартный" (одна зона) в июле будут стоить 21,27 цент – это на 15,6% или на 2,88 цента дороже, чем в июне, когда цена была 18,39 центов.

Если расход составляет 150 кВт/ч, то счет составит 31,9 евро (в июне - 27,58 евро).

Статистика цен гарантийных поставок: