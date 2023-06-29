29 июня 2023 г. 15:41

Гарантийные поставки электричества в июле подорожают

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Elektros skaitikliai
Elektros skaitikliai
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Гарантийные поставки электричества в июле снова подорожают, однако все еще остаются привлекательными в плане цены. Десятки тысяч клиентов гарантийных поставок могут не бояться прекращения выплат компенсаций с июля.

По подсчетам Delfi, гарантийные поставки по плану "Стандартный" (одна зона) в июле будут стоить 21,27 цент – это на 15,6% или на 2,88 цента дороже, чем в июне, когда цена была 18,39 центов.

Если расход составляет 150 кВт/ч, то счет составит 31,9 евро (в июне - 27,58 евро).

Статистика цен гарантийных поставок:

Гарантийные поставки обеспечивают клиентам первого и второго этапов либерализации, которые не выбрали независимого поставщика. По закону, гарантийный поставщик может через 6 месяцев не предоставлять эту услугу, но пока этим правилом компания ESO не пользуется.

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