Гарантийные поставки электричества дорожают – цена в августе будет очень высокой

Подсчеты представлены для пользователей плана "Стандартный". В августе кВт будет стоить 55,5 центов, минус 9 центов компенсация, значит окончательная цена – 46,5 центов. Это на 12,4 центов, на 28,8% и 36,5% больше, чем в июле (соответственно, 43,1 и 34,1 цента за кВт).

Если клиент на гарантийной поставке использует 150 кВт в месяц, то за август он заплатит 69,79 евро с компенсацией (без нее было бы 83,29 евро (в июле цена была – 51,15, без компенсации – 64,65 евро).

Подробно о ценах можно узнать на сайте Energijos skirstymo operatorius (ESO). Литовское агентство энергетики (ЛАЭ) каждую неделю представляет сравнение цен независимых поставщиков и гарантийного поставщика.

Согласно данным ЛАЭ на 26 июля, счет за месяц при фиксированной цене и одной временной зоне при расходе 150 кВт составляет 60,52-74,85 евро. Гарантийные поставки в июле стоят 64,65 евро за 150 кВт.

По данным ЛАЭ, 1 кВт в июле стоил 40,3-49,9 цента, у гарантийного поставщика - 43,1 центов (все цены без компенсации).

Это ориентировочное сравнение, поскольку жители подписывали договоры в разное время, и цены в договорах разные. Поскольку в последнее время цены поставщиков электричества растут, в будущем, скорее всего, цены будут примерно такими же или даже выше, чем сейчас у гарантийного поставщика.Но тогда еще больше подорожают и гарантийные поставки.

Сейчас гарантийные поставки охватывают 80 000 потребителей.

По действующим законам, гарантийные поставки - временные услуги, их предоставляют полгода.

Представитель ESO Паулюс Калмантас сказал, что компания постоянно информирует клиентов о необходимости выбрать независимого поставщика. По его словам, с августа к независимым переходят почти 13 000 потребителей.

Клиенты, которые не выбрали независимого поставщика, за июль должны будут платить ESO. Цена гарантийных поставок зависит от средней цены на рынке за минувший месяц.