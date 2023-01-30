Гарантийные поставки электричества дешевеют, не потребуется даже компенсация

Изменения связаны со снижением цен на бирже Nord Pool. В январе, по сравнению с декабрем 2022 года, цены снизились на 61% до 10,3 цента за 1 кВт/ч без НДС (в декабре 26,43 центов за 1 кВт/ч).
Поэтому гарантийные поставки по плану "Стандартный" будут стоить 21,86 цент – это на 22–51% дешевле, чем в январе (44,3 цт).
Напомним, что всем потребителям полгода платят компенсацию за электричество в размере 28,5 цт за 1 кВт/ч. В феврале клиентам гарантийных поставок не потребуется компенсация, поскольку гарантийные поставки будут дешевле 28 центов за кВт/ч.
Представляем данные с ориентационными ценами в сравнение с ценами у независимых поставщиков и на бирже:
Цены гарантийных поставок за последние полгода:
Гарантийные поставки полагаются клиентам первого и второго этапов либерализации, которые пока не выбрали независимого поставщика.
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