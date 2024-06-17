FT: Россия в мае обогнала США по объему поставок газа в Европу

По данным FT, в сентябре 2022 года Соединенные Штаты обошли Россию по объемам поставок газа в Европу. С 2023 года на долю Америки приходилось около пятой части всех европейских закупок.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года и сокращения Москвой объемов поставок газа в Европу по трубопроводу регион сделал ставку на СПГ . Его основным поставщиком стали США, напоминают авторы.

„Поразительно видеть, как доля российского газа и (сжиженного природного газа. - Ред.) на европейском рынке растет после всего, что мы пережили, и всех усилий, предпринятых, чтобы уйти (от закупки газа в РФ. - Ред.) и снизить риски в сфере поставок энергоносителей“, - цитирует FT Тома Марцека-Мансера, главу отдела газовой аналитики консалтинговой компании ICIS.

Сколько газа поставляют в Европу Россия и США

Между тем, согласно статистике ICIS, в мае 2024 года на газ, поставляемый из России по трубопроводу, а также СПГ пришлось суммарно 15% от общего объема поставок газа в страны ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Республику Северная Македония. При этом уровень поставок СПГ из США в те же страны составил в мае 14%.

„На поставки в мае повлияли ситуативные факторы, включая аварию на крупном экспортном предприятии СПГ в США и то, что Россия закачала больше газа через Турцию в преддверии плановых ремонтных работ в июне“, - поясняется в публикации.