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Французская компания Bureau Veritas Exploitation SAS выиграла международный тендер, объявленный ИАЭС 15 июня 2022 года, на оказание консультационных услуг по демонтажу реакторов. Всего в тендере были заинтересованы 8 компаний, и 2 претендента подали свои предложения.
Ignalinos atominė elektrinė
Ignalinos atominė elektrinė
© DELFI / Andrius Ufartas

Контракт на оказание услуг по управлению проектом и техническому консультированию был подписан 4 января этого года сроком на 7 лет, то есть на весь этап разработки концепции, проектирования технологии и лицензирования. Максимальная цена контракта составляет 9 млн евро. Фактический объем закупаемых консультационных услуг будет зависеть от потребностей ИАЭС, говорится в сообщении.

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Компания будет консультировать по вопросам управления проектами демонтажа в соответствии с лучшей международной практикой, оказывать консультации по выбору наилучшего варианта демонтажа активной зоны реактора, по ключевым техническим решениям, которые необходимо принять, по разрешению потенциальных проблем и т.д. По мере надобности компания проведет независимый анализ предложенных проектировщиками технических решений, расчетов, данных, методик и допущений, на которых они основаны, а также окажет другую техническую и инженерную помощь.

"Сегодня в мире существует лишь несколько примеров демонтажа графитовых реакторов, но реактор РБМК типа никогда ранее не был демонтирован. Это чрезвычайно сложная работа, не имеющая аналогов в мире, и подготовительные работы к ней займут несколько лет. Я рад, что в управлении проектом и принятии технических решений будут участвовать высококвалифицированные эксперты, советы которых позволят нам достичь наилучшего результата и внести свой вклад в успех этого важнейшего проекта", - сказал генеральный директор ИАЭС Аудрюс Каменас.

В сообщении ИАЭС напоминают, что вывод из эксплуатации двух самых мощных в мире реакторов РБМК – это беспрецедентный в мировой практике проект по выводу из эксплуатации. Физический демонтаж реакторных систем планируется начать в 2028 году.

Проект "Консультационные услуги, связанные с демонтажем реакторных систем Игналинской атомной электростанции" финансируется на средства фонда Игналинской программы ЕС.

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