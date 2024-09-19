ФОТО: Omniva открыла крупнейший логистический центр в странах Балтии

Инвестиции в строительство автоматизированного логистического центра составили более 42 миллионов евро. Общая площадь центра составляет 22 000 кв. м., а его технологии позволяют сортировать до 12 000 посылок в час. Это самая крупная инвестиция компании на сегодняшний день.

В настоящее время сеть Omniva в странах Балтии насчитывает 1 243 пакомата.

„Новый логистический центр значительно улучшит и укрепит инфраструктуру предприятий“, - говорит председатель правления Omniva Grupa Марц Меги.