ФОТО. Как будет выглядеть новый бизнес-центр на месте первого вильнюсского небоскреба

Намерения снести этот бизнес-центр и построить на его месте новый подтвердил руководитель Hanner Арвидас Авулис.

Он сообщил порталу lrt.lt, что это здание уже отслужило свой век и ремонтировать его нецелесообразно. Выбранный вариант — снести зеленый „карандаш“ и построить на его месте более низкое здание.

„Мы рассматривали два варианта: либо капитальный ремонт, либо просто перестройка. Пригласив автора проекта Аудрюса Амбрасаса, мы пришли к выводу, что проще снести его и построить рядом новый“, - рассказал порталу lrt.lt А.Авулис.