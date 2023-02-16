"Формально никто ничего не нарушает, пропустив в Литву фуру с продукцией "Гродно Азот" - про санкционные "дырки" c белорусским расследователем

Как на территории Литвы оказались грузовые машины с продукцией попавшего под санкции белорусского предприятия "Гродно Азот" и как удалось это обнаружить в эфире Delfi рассказывает руководитель Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич.
Delfi: Каковы подробности произошедшего, как удалось зафиксировать момент пересечения белорусско-литовской границы фурой с подсанкционным товаром? Была ли у вас какая-то наводка?
Станислав Ивашкевич: Сразу подчеркну, что я там находился как корреспондент, который освещал эту акцию. Обратить внимание на пересечение белорусско-литовской фурой с подсанкционной продукцией помог "Рабочы рух", это объединение белорусских рабочих, в котором состоит много бывших сотрудников предприятия "Гродно Азот", которые поддерживают связи со многими рабочими коллективами в самой Беларуси.
Активисты "Рабочего руха" получили наводку – информацию о том, что несколько фур, загруженных на "Гродно Азот", будут ехать через границу.
Около суток длилась эта операция "Рабочего руха", которую мы освещали. Примерно с 17 до 22 часов проверяли номер каждой фуры. В 22 часа установили одну фуру с подсанкционным товаром, и блокировали ее до трех часов ночи, пока таможенники не согласились взять ее назад на дополнительную проверку.
Приехала полиция, потом в ситуации начали разбираться таможенники. Сначала таможенники, а потом и пограничники не нашли никаких нарушений по документам. Между тем активисты "Рабочего руха" отказывались уходить и отпускать эти фуры.
И в конце концов приехали уже достаточно высокие чины, представляющее литовскую таможню, разобрались в сопроводительных документах на груз и в доводах, представленных активистами "Рабочего руха". После этого фуры отправили на дополнительную проверку.
- Как же так получилось, что литовская таможня эти фуры с подсанкционным товаром пропустила? Где в данной ситуации эта самая дыра, которая позволяет обходить санкции и насколько это вообще масштабная проблема? Не каждую же ночь активисты "Рабочего руха" дежурят на границе.
- Дело в том, что санкции введены не против продукции предприятия "Гродно Азот", а против самого предприятия.
С одной стороны, это вроде бы одно и то же, так как это предприятие-монополист, единственный в Беларуси производитель азотных удобрений.
Но, с другой стороны, поскольку санкции введены против юридического лица ОАО "Гродно Азот", то для транспортировки продукции просто регистрируют новые юридические лица - и всё.
То есть литовский таможенник видит, что в документах в качестве производителя указан не "Гродно-азот" - предприятие, попавшее под санкции, а совершенно другое юридическое лицо, которого в санкционном списке нет.
И никто на литовской таможне не обязан знать, кто производит азотные удобрения в Беларуси и сколько таких производителей. Иными словами, формально на литовской таможне никто ничего не нарушает, пропустив такую фуру в Литву.
И здесь ключевое слово – "формально".
Кроме того, в данном случае, если говорить об эпизоде, о котором идет речь сейчас, то там, кстати, были ещё и подделанные документы. В качестве производителя продукции указано юридическое лицо, которое было создано примерно во время введения санкций. А в так называемом акте загрузки указано, что продукция, которая была в фурах, загружалась на предприятии «Гродно Азот». И это подтвердил водитель одной из фур, когда я брал комментарий у водителя для своего видеосюжета.
- Что необходимо сделать, чтобы закрыть эту дыру, позволяющую обходить санкции?
- Чтобы закрыть эту дыру, необходимо ввести санкции в отношении продукции "Гродно-Азот" . Правда, и в этом случае тоже есть способы обхода санкций, но реализовать их уже гораздо сложнее, чем нынешняя схема, - когда просто создают сколько угодно этих юридических лиц. В Беларуси это можно делать абсолютно спокойно и до бесконечности.
И тут очень важно ещё понимать, что такое эти азотные удобрения и почему их выгодно экспортировать из Беларуси. Раньше это предприятие довольно часто было убыточным, а сейчас оно приносит суперприбыли.
Дело в том, что при производстве азотных удобрений используется природный газ. Газ сейчас в Евросоюзе очень дорогой, а для Лукашенко он стал очень дешёвым.
После того, как он помог Путину напасть на Украину, они подписали соглашение, согласно которому временно - на три года - в Беларусь поставляется российский газ по субсидированным российским ценам.
И в связи с этим сейчас "Гродно-Азот" пользуются этой дельтой: с одной стороны - дешевое субсидированное российское сырьё, а с другой - огромные цены в Евросоюзе. Если очень грубо сократить логическую цепочку, то фактически европейские потребители платят Лукашенко за то, что он помог Путину напасть на Украину.
- А что в итоге произошло с фурами, задержанными активистами "Рабочего руха"? Их просто отправили на дополнительную проверку или их развернули назад в Беларусь?
- Нам сказали, что точно фуры отправят назад в Беларусь. А в официальных комментариях, которые были даны вечером 14 февраля, говорится о том, что начато досудебное расследование обхода санкций.
- На следующий день после истории с фурами появилась информация о том, что Литва закрывает один из железнодорожных погранпунктов – "Стасилай", с 16 февраля в этом направлении движение грузовых поездов из Беларуси в Литву приостановлено. А ранее, с 10 февраля Польша приостановила работу наземного пункт пропуска "Бобровники" на границе с Беларусью.
Как вы полагаете, стоит ли ожидать, что Литва по примеру Польши тоже начнет перекрывать наземные пограничные переходы?
- Трудно ответить на этот вопрос. Закрытие погранперехода со стороны Польши произошло после того, как был осужден на 8 лет тюрьмы журналист и активист Белорусского союза поляков Анджей Почобут. Здесь можно искать много совпадений.
К тому же сейчас, накануне годовщины со дня полномасштабного нападения России на Украину, много обсуждают, как может измениться роль Беларуси в этой войне. Трудно предугадать, как дальше будут развиваться события.
Но я думаю, что вот эта акция, связанная с задержкой фур с подсанкционным товаром на белорусско-литовской границе, - это была верхушка айсберга - большого расследования, которое провел "Рабочий рух" (https://t.me/rabochyruh), а также мы - Белорусский расследовательский центр (https://investigatebel.org/by) совместно с литовским Центром журналистских расследований (https://siena.lt/).
Цель этого расследования - раскрыть схему вывоза из Беларуси азотных удобрений.
Я думаю, что после публикации всех документов, где указаны еще и объемы экспорта из Беларуси азотных удобрений, будет понятно, насколько ничтожны санкции против предприятия "Гродно-Азот". И далее могут приняты какие-то меры.
Ещё очень важный момент заключается в том, что не факт - и вообще, я думаю, вряд ли - люди, принимающие решения о санкциях, представляют себе, насколько эти санкционные дырки обширные.
Я допускаю, что принимающие решения о санкциях люди считают поведение Лукашенко ответом на давление. В то время как это фактически является ответом на отсутствие давления, и, соответственно, искажаются и причинно-следственные связи, и снижается эффективность политики в отношении белорусских властей, поведение которых не нравится европейским соседям.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Ландсбергис: человечество сатанеет, платит деньги людоедам, чтобы продолжалась война
Председатель Верховного...
Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший...
Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас
16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...
16 февраля в Вильнюсе заговорила скульптура Йонаса Басанавичюса
Литва отмечает 105-ую годовщину независимости...