Фонд BaltCap выходит из проекта строительства школы в Буче

"BaltCap выходит из проекта строительства школы в Буче", – подтвердил порталу vz.lt глава BT Invest Айварас Каралюс.

Представители BaltCap сказали Verslo žinios, что выходят из проекта, поскольку подозрения предъявленные Шарунасу Степуконису, не сочетаются с целями этого благородного проекта.

В СМИ сообщалось, что литовские инвесторы строят в Буче новую школу. Была информация, что средства для проекта - 18 млн. евро - были получены через благотворительную организацию Support Fund for Bucha School. Ее учредители - работающая в Украине литовская группа BT Invest, фонд BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap, который возглавлял Степуконис и фонд помощи комика и общественного деятеля Олега Шураева 1K.