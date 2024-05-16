Flixbus расширяет сеть маршрутов из Литвы: в этом году планирует перевозить пассажиров в Париж

"В Литве с 2021 года, когда мы начали развивать деятельность в восточноевропейском регионе (странах Балтии, Польше и Украине), мы предложили прямые поездки в восемь европейских стран, а в этом году планируем предложить еще пять направлений. (...) Это значит, что в этом году у нас будет прямое сообщение с 13 странами", - в среду на презентации новых маршрутов компании журналистам сказала Залевская.
По ее словам, Flixbus в Литве перевозит пассажиров в Европу из шести городов. По словам Залевской, из Вильнюса на автобусах Flixbus в настоящее время можно добраться до 56 городов, из Каунаса – 60 городов, из Мариямполе – 46 городов, из Друскининкай – 17, из Шяуляй – 19, из Паневежиса – 36 городов.
"В этом году мы добавляем новый прямой маршрут, (...) который будет самым длинным – из Литвы во Францию. Этот маршрут пройдет через Бельгию, Нидерланды. Это также будут новые страны в общей маршрутной сети", - сказала она.
По словам представителя Flixbus, компания планирует как расширять сеть предлагаемых маршрутов, включая совершенно новые напрямую доступные европейские города, так и расширять уже существующие маршруты. Компания планирует ввести остановки в Каунасе и Паневежисе на маршруте Рига-Мюнхен и Таллин-Вена, а также перевозить пассажиров из Даугавпилса в Любляну через Вильнюс.
"Наши маршруты зачастую длинные, но это не значит, что мы стремимся заполнить все места, например, в автобусе Вильнюс-Париж, потому что по пути автобусы останавливаются на многих остановках. (...) Эта одна транспортная линия может выглядеть как комбинация многих маршрутов, но на самом деле такие линии часто соединены одним автобусом, обслуживающим этот маршрут", - подчеркнула представитель Flixbus.
"Таким образом, мы сможем расширить нашу маршрутную сеть. Также каждый город, где пересекаются разные автобусные маршруты, становится неким центром. Таким образом, мы можем обеспечить, что прибывающие туда пассажиры, даже если мы не можем предложить им прямой маршрут, смогут пересесть на другой автобус и завершить свое путешествие", - добавила Залевская.
По словам Залевской, Flixbus также осуществляет перевозки из Украины, откуда с этого вторника можно будет отправиться напрямую в Молдову.
"Также у нас есть филиал в Украине, из Украины мы осуществляем прямые перевозки в семь стран. По правде говоря, несмотря на начавшуюся войну, мы не прекратили своих маршрутов из Украины. Вчера мы добавили новую страну, в которую можно поехать напрямую из Украины – (...) теперь из Киева в Кишинев можно доехать без пересадок", - рассказала Залевская.
Бизнес-директор компании также подчеркнула, что, хотя у Flixbus нет собственных автобусов, компания сотрудничает с местными перевозчиками в разных странах региона. В Литве автобусы Flixbus предоставляет компания Ollex. У Flixbus есть 44 партнера, предоставляющих такие автобусы в восточноевропейском регионе.
В настоящее время Flixbus имеет филиалы в 43 странах мира и предлагает поездки по 5600 различным направлениям. Flixbus предлагает поездки как на автобусах, так и на поездах. Как указывает Flixbus, к 2040 году автобусы компании должны стать на 100% климатически нейтральными.
Flixbus – это сочетание технологического стартапа, платформы электронной коммерции и транспортной компании. Как указывает сама компания, Flixbus обладает одной из крупнейших сетей междугородных автобусных маршрутов в Европе и обслуживает более 100 млн. пассажиров.