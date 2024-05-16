Flixbus расширяет сеть маршрутов из Литвы: в этом году планирует перевозить пассажиров в Париж

"В Литве с 2021 года, когда мы начали развивать деятельность в восточноевропейском регионе (странах Балтии, Польше и Украине), мы предложили прямые поездки в восемь европейских стран, а в этом году планируем предложить еще пять направлений. (...) Это значит, что в этом году у нас будет прямое сообщение с 13 странами", - в среду на презентации новых маршрутов компании журналистам сказала Залевская.

По ее словам, Flixbus в Литве перевозит пассажиров в Европу из шести городов. По словам Залевской, из Вильнюса на автобусах Flixbus в настоящее время можно добраться до 56 городов, из Каунаса – 60 городов, из Мариямполе – 46 городов, из Друскининкай – 17, из Шяуляй – 19, из Паневежиса – 36 городов.