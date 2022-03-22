Fitch: война в Украине и санкции усугубят инфляцию в странах Балтии

Как отмечается в переданном BNS свежем отчете, усиление инфляции в странах Балтии на фоне резкого роста цен на нефть и газ в первую очередь проявится в снижении частного потребления и в ослаблении перспектив роста экономики.
По данным Евростата за февраль, годовая инфляция в Литве составила 14%, в Эстонии 11,6 и в Латвии 8,8%.
По словам аналитиков, Литва особенно открыта для международного колебания цен на электроэнергию, поскольку ее импорт составляет три четверти энергоснабжения Литвы. Эстония импортирует 11% энергии, в первую очередь благодаря собственной сланцевой энергетике. Среди трех стран Балтии Эстония менее всего зависит от импорта энергии и энергоносителей.
Вместе с тем, Россия все эти годы была важным поставщиком природного газа для стран Балтии — в 2020 году 100% газа из России импортировала Латвия, 46% Эстония и 42% - Литва.
Война снизила надежность поставок древесной щепы и гранул из Беларуси. Беларусь была все эти годы также крупнейшим экспортером биомассы в страны Балтии. При этом спрос на биотопливо в странах Балтии возрос, поскольку отопительные системы перешли с газа на биомассу.
В отчете Fitch Ratings отмечается также, что торговый шок ограничивает большая доля реэкспорта в экспорте стран Балтии в Россию, показатели которого с 2014 года снижались. Хотя рост зарплат в странах Балтии стабильно растет, он лишь отчасти компенсирует влияние высоких цен на энергию и на продукты питания на потребление.
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