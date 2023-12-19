Фирма азартных игр увольняет всех сотрудников

Компания, работающая в Клайпеде с 1991 года, 15 декабря объявила о плановом увольнении сотрудников группы.
Согласно Регистру юридических лиц, в 2022 году Nesė получила 2,6 млн евро дохода и понесла убыток в размере 232 тыс. евро.
Акционером компании является Альвидас Пауликас.
По данным "Содры" (государственный фонд социального страхования)на 18 декабря в Nesė работало 84 сотрудника, средняя зарплата, выплаченная им в октябре, составила 1389,68 евро (около 920 евро "на руки").
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