Finnair увеличивает частоту полетов между Вильнюсом и Хельсинки: будет выполнять по 4 рейса в день

Как говорится в пресс-релизе, с начала летнего авиационного сезона этого года количество рейсов между Хельсинки и Вильнюсом увеличится до 26 рейсов в неделю, а с 1 мая рейсы будут выполняться 4 раза в день.

По словам руководителя Отдела развития маршрутов аэропортов Литвы Томаса Зитикиса, Хельсинки является важным авиационным центром в контексте всей Европы, который считается одним из приоритетных и для аэропортов Литвы. Этот рейс дает путешественникам возможность попасть как в страны Европы, так и в более отдаленные уголки мира – Азию, Соединенные Штаты Америки и другие направления и регионы.

Согласно новому расписанию рейсов, будет возможность полететь в Хельсинки и вернуться в тот же день.

Директор Finnair по Европейскому региону Арунас Скуя говорит, что это исторический шаг и для самой авиакомпании, которая в этом году отмечает свое столетие.

В настоящее время между Вильнюсом и Хельсинки Finnair выполняет три рейса в день. В летний сезон частота рейсов увеличится до 28 рейсов в неделю. Полеты с такой частотой будут осуществляться до 28 октября 2023 года, до начала зимнего авиационного сезона.