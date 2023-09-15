Finnair предложит более частые рейсы между Вильнюсом и Хельсинки

В зимний период 2022 года авиакомпания выполняла до 21 рейса в неделю, а в авиационном зимнем сезоне этого года планируется выполнять до 28 рейсов в неделю или 4 раза в сутки.

Хельсинки – важный авиационный центр в контексте Европы, который и Аэропорты Литвы называют одним из приоритетных.