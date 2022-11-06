Финансовый эксперт советует, как планировать расходы: есть одно золотое правило

“У нас есть сбережения, мы готовы к “черному дню”, конечно, могли бы иметь больше. Я увеличила свои сбережения на пенсию, немного вкладываем в депозиты, инвестируем”, — рассказала LNK одна женщина.
Она говорит, что нынешняя ситуация не побудила их семью откладывать больше.
Другой мужчина рассказал, что не особо думает об экономии.
“У меня нет денег”, — сказал он.
“В носках не храню и особых сбережений у меня нет”, — сказала другая женщина.
Эксперт по личным финансам банка SEB Сигита Строцките Варне сказала, что сегодня особенно важно проанализировать свое текущее финансовое положение.
“И если мы говорим о семье, об управлении семейными финансами, очень важно провести открытый разговор дома, чтобы убедиться, что все очень четко понимают, сколько зарабатывает каждый член семьи, муж и жена.
Нужно иметь очень четкое представление о том, какой доход, посмотреть на общие сбережения, пересмотреть статьи расходов, а затем, если ситуация неудовлетворительна, скажем, сбережений слишком мало, посмотреть, как сократить расходы”, — сказала она.
Эксперт объяснила, что для того, чтобы самостоятельно оценить, сколько вы могли бы потратить на что-то, необходимо следовать золотому правилу.
“Его знает все больше и больше людей, это 50%, 30%, 20%. Его главная цель – оценить возможности своей семьи.
Это правило гласит, что 50 процентов дохода семьи должны использоваться для покрытия необходимых расходов. Это ипотека, коммунальные услуги, аренда, питание, транспорт и другие договорные обязательства. Если сумма превышает 50 процентов, значит, надо искать решения по снижению затрат. Может быть, от чего-то можно отказаться”, — сказала она.
30 процентов, согласно правилу, называется долей “желаний”. Это, уточняет эксперт, то, на что человек хочет потратить деньги, но не обязан.
“Сюда попадает наш отпуск, отдых и развлечения”, — сказала эксперт.
По ее словам, еще 20 процентов нужно направить на сбережения или инвестиции.
“Но надо уметь разбивать. Это не только накопление финансовой подушки, но и долгосрочные инвестиционные решения, второй или третий уровень накопления пенсии”, — пояснила эксперт.
Решая, что делать с имеющимися сбережениями, по ее словам, в первую очередь следует смотреть на общую сумму.
“Если деньги не используются, они обесцениваются. Факт в том, что надо искать решения, инвестиционные решения и начинать инвестировать.
Опять же, важно не забывать, что в каждой семье должна быть финансовая подушка, запас денег. Это сумма необходимых расходов на период от 3 до 6 месяцев.
Пока нет такой суммы, мы не можем принимать инвестиционные решения", - сказала она.
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