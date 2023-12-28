Финансовая компания BaltCap уже инвестировала в Национальный стадион 8,1 млн евро

"После того, как BaltCap, крупнейшая управляющая фондами частного капитала в странах Балтии, расторгла договор с партнером фонда BaltCap Infrastructure Fund (BInF) Шарунасом Степуконисом и обратилась в правоохранительные органы по поводу возможного финансового ущерба, в общественном пространстве возникли разговоры о том, что из-за деятельности бывшего управляющего фондом тормозит проект парка Национального стадиона, а все убытки, понесенные из-за ненадлежащего управления финансами фонда, будут включены бюджет проекта. Такие размышления беспочвенны – все понесенные фондом убытки BaltCap возместит из собственного кармана", – говорится в пресс-релизе.

"Мы сами объявили об отстранении бывшего партнера фонда и объяснили причины. На данный момент еще ведется инициированный нами тщательный аудит деятельности фонда, поэтому упомянутые в публичном пространстве цифры ущерба являются лишь спекуляциями. Также хотим подчеркнуть, что, согласно подписанному нами договору концессии, на финансирование строительства этого комплекса не будет потрачено ни одного евро из муниципального или государственного бюджета. Ущерб, понесенный фондом из-за действий бывшего партнера, возместит BaltCap, и единственный ущерб, который понес проект парка Национального стадиона из-за деятельности Ш. Степукониса, это репутационный ущерб", — заявил один из управляющих партнеров BaltCap Симонас Густайнис.