Финансовая компания BaltCap рассматривает пути выхода из сделки по строительству Национального стадиона

"BaltCap ищет всевозможные пути выхода из сделки. И усиленно, и даже пошла к достаточно крупным компаниям просить кредит в банки, которые упоминаются: и Swedbank, и SEB. Они не получают финансирования, даже с помощью других гарантов", – сказал во вторник радиостанции LRT А. Нямунайтис.

"То, что мэр и глава администрации получили просьбу индексировать цену 6 октября и по сей день мне даже приходится обращаться в суды, чтобы истребовать копию заявления, с которым обратилась BaltCap, это тоже говорит о многом. (...) Это не договор подряда. По договору подряда индексация возможна, индексация невозможна по концессионному договору и в договоре не предусмотрена индексация", – пояснил он.

В свою очередь, депутат Вильнюсского горсовета от фракции Свободы Линас Кведеравичюс подчеркнул, что договор на строительство стадиона неплохой и в нем предусмотрена индексация. Он также заверил, что у него нет информации о желании BaltCap расторгнуть договор.