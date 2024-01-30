Финансовая компания BaltCap рассматривает пути выхода из сделки по строительству Национального стадиона

"BaltCap ищет всевозможные пути выхода из сделки. И усиленно, и даже пошла к достаточно крупным компаниям просить кредит в банки, которые упоминаются: и Swedbank, и SEB. Они не получают финансирования, даже с помощью других гарантов", – сказал во вторник радиостанции LRT А. Нямунайтис.
"То, что мэр и глава администрации получили просьбу индексировать цену 6 октября и по сей день мне даже приходится обращаться в суды, чтобы истребовать копию заявления, с которым обратилась BaltCap, это тоже говорит о многом. (...) Это не договор подряда. По договору подряда индексация возможна, индексация невозможна по концессионному договору и в договоре не предусмотрена индексация", – пояснил он.
В свою очередь, депутат Вильнюсского горсовета от фракции Свободы Линас Кведеравичюс подчеркнул, что договор на строительство стадиона неплохой и в нем предусмотрена индексация. Он также заверил, что у него нет информации о желании BaltCap расторгнуть договор.
"Договор неплох для вильнюсцев, потому что Вильнюс не платит ни цента за стадион, пока он не будет построен. Все находится в рамках договора, поскольку в договоре есть положения о возможности индексации, BaltCap пытается воспользоваться этим обстоятельством", – сказал Л. Кведеравичюс.
"Пока никаких признаков того, что BaltCap хочет расторгнуть договор, лично у меня, как у депутата горсовета, нет. Если это произойдет, BaltCap выйдет из этой игры проигравшим", – пояснил он.
В результате хищений из инфраструктурного фонда BaltСap эстонские пенсионные фонды были вынуждены списать миллионы евро, сообщил на прошлой неделе Delfi Arileht. Издание Verslo žinios сообщило, что BaltСap подала иск против своего бывшего партнера в Литве Шарунаса Степукониса, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее акционера в Эстонии OB Holding 1, с которых они пытаются взыскать 16,6 млн евро.
Говоря о расследовании по делу о деятельности Ш. Степукониса, прокурор Европейской прокуратуры Гедгаудас Норкунас подтвердил, что вести дело поручено Службе по расследованию финансовых преступлений (СПФП). По его словам, основной целью расследования является определение возможного ущерба.
"Я не хотел бы раскрывать подробности этого расследования, поскольку оно находится на начальной стадии. Однако уже сегодня ясно, что мог быть причинен значительный финансовый ущерб. Сегодня дело ведет делегированный Европой компетентный прокурор Дарюс Карчинскас, а недавно мы поручили вести расследование специализированному учреждению – Службе по расследованию финансовых преступлений", – сказал Г. Норкунас.
"Основная цель расследования – определить возможный ущерб и попытаться максимально вернуть предположительно незаконно захваченные средства", – сказал он.
Между тем, А. Нямунайтис утверждал, что Ш. Степуконис в настоящее время воюет в Украине в качестве добровольца.