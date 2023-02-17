Financial Times: Вильнюс – второй год подряд в рейтинге продвинутых в финансово-экономическом отношении городов Европы

Рейтинг был объявлен 16 февраля.

В трех категориях Вильнюс показал себя лучше, чем год назад – в категории экономического потенциала занял 2 место (был на 3), в категории дружественного отношения к бизнесу – 3 (был на 6), а в сфере привлечения человеческого потенциала – на 2 (был на 3).

В категории городов средней величины на первом месте - Цюрих, сразу а ним идет Вильнюс.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс благодарит всех, кто помог добиться такого результата: "Мы дождались еще одного признания в разных категориях fDi Intelligence! По оценке и масштабу нам есть чем гордиться. Этот невероятный успех обусловили жители Вильнюса и последовательно хранимый код Гедиминаса, данный Вильнюсу – открытость для мира и будущего, уважение к работающим и творческим людям. Не надо останавливаться на этом!".