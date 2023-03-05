Фиксируются изменения: литовцев больше не привлекают богатые европейские страны

"Причин много и они разные. Германия состоит из 16 разных земель, но причины, по которым литовцы возвращаются в Литву, очень похожи. Скажем, если подумать о Мюнхене, Берлине, Франкфурте - разные города, но причины повторяются.

Например, одна из наиболее часто упоминаемых причин – не освоились, не выучили язык, не понравился менталитет, соскучились по близким. Другие создали бизнес в Литве или проще купить дом в Литве", - сказала LNK Ирма Петрайтите-Лукшене, председатель немецко-литовской общины в Мюнхене.

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По ее словам, некоторые соотечественники уезжают из Германии, накопив достаточный капитал, заработав достаточно денег.

"Потом покупают недвижимость в Литве. В таких случаях зачастую даже не планировалось остаться в Германии на постоянное жительство. Просто у людей в Литве в то время не было таких возможностей", - сказала собеседница LNK.

Конечно, бывают и случаи, когда дома строят в Литве, живя в Германии.

"Это довольно распространенные финансовые причины, когда в Германии ставится задача создать условия для более успешного возвращения в Литву", - сказала И. Петрайтите-Лукшене, председатель немецко-литовской общины в Мюнхене.

Другая часто превалирующая причина заключается в том, что люди просто нуждаются в литовской среде.

"В основном это касается семей с детьми, они возвращаются для того, чтобы дети учились в литовских школах, чтобы дети могли продолжать развиваться в Литве, хорошо говорить по-литовски, знакомиться с культурой", — сказала собеседница LNK И. Петрайтите-Лукшене.

Она рассказала об одной активной литовской семье, проживающей в Германии, которая почувствовала, что их дети не вписываются в немецкую школу.

"Или причина в том, что они получают хорошие предложения о работе в Литве", - сказала председатель немецко-литовской общины в Мюнхене.

Однако одна из причин, по которой литовцы покидают Германию и возвращаются на родину, несколько беспокоит собеседницу LNK.

"Когда литовцы возвращаются, потому что им было нехорошо в Германии. Другие говорят, что чувствовали себя слишком ограниченными, многое запрещено, много правил", — сказала И. Петрайтите-Лукшене.