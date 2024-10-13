Фиксировались сбои в работе э-банка и мобильного приложения Luminor

„Информируем, что по техническим причинам сейчас наблюдаются сбои в отображении информации в э-банке и мобильном приложение. Мы делаем все, чтобы устранить неполадки, приносим извинения за доставленные неудобства“, – информировал банк.
Клиенты сообщали, что не видели свой счет, не могли сделать переводы.
Сбои в работе э-банка Luminor некоторых людей очень напугали. Похоже, что проблема уже решена, потребители сказали, что можно подключаться к системе и пользоваться ей.
„Только что у меня был сердечный удар. До сих пор пальцы не попадают на клавиши. Я на Бали, хотела посмотреть на свой счет... Открываю, а там, ... Там вижу нули. Три красивых жирных нуля.
Уровень кортизола в крови достиг максимума. Я смотрю на нули и понимаю, что меня... Я стала жертвой мошенников. Я переживала не просто так – на Бали мошенников много. Смотрю я на эти нули, как овца на новые ворота, и перевариваю новую информацию – Я только что... лишилась тысяч евро. Я нахожусь далеко от дома. Я в ужасе понимаю, что надо как можно скорее связаться с банком“, – писала в фейсбуке Года.
Она стала звонить в банк.
„Дозвонилась с третьего раза. Звонила через Skype, ведь я на Бали. Мозги почти парализованы от шока. Тут меня Luminor информирует, что на литовском языке никто меня не обслужит, только на русском, ну, может еще на английском.
Потом меня соединяют с женщиной, кажется, из Латвии, которая с трудом говорит по-английски. Приходится упрощать свой английский до дошкольного уровня, чтобы меня поняли“, – рассказала Года.
„Так вот, сижу я с этими нулями на счету где-то на Бали, а мой банк, которому я каждый месяц плачу абонентскую плату, так со мной поступил. Я молюсь, лишь бы это была ошибка, пусть у меня еще будут деньги, тогда я снова буду счастлива“, – писала Года.
Похоже сейчас проблемы решены. Клиенты сообщают, что можно без проблем подключиться к системе Luminor и пользоваться ею.