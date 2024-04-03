Февральский уровень безработицы в Литве – 7,4%

В феврале 2024 г. уровень безработицы в еврозоне не изменился и составил 6,5 проц. Между тем, февральский уровень безработицы в Евросоюзе (ЕС) был на уровне 6 проц.

По итогам февраля 2024 г. в ЕС насчитывалось почти 2,9 млн безработных молодых людей (до 25 лет), из них 2,3 млн – в еврозоне. В прошлом месяце уровень безработицы среди молодежи в ЕС достиг 14,8 проц., в январе – 14,9 проц., а в еврозоне – 14,6 проц.