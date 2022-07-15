Фермеры в тисках инфляции: цены от нас не зависят

В передаче на радио Žinių radijаs Вилимене сказала: "Наши скупщики говорят о том, что они наши союзники, но прибылью с нами они не делятся. Высокая себестоимость - головная боль самих фермеров".

По ее словам, закупочные цены на молоко нечестные, их устанавливают по закону 2015 г., из-за этого сокращается число хозяйств. Она заметила, что небольшим хозяйствам за молоко платят меньше, чем крупным.

Фермеры понимают, что государство не регулирует цены на молоко, но просят создать единые условия для всех.

Глава Литовской ассоциации зерноводов Аушрис Мацияускас сказал, что в этом году лето очень дождливое, поэтому гадать на тему будущего урожая не хочется.

"Мы не любим делать прогнозы, хочется считать результат в амбарах. В этом году осадков было слишком много. Только в июле выпала двухмесячная норма. Это не способствует улучшению урожая", – сказал он.

По его словам, Литва экспортирует немало зерна, но на цены влиять не может.

По словам Мацияускаса, пока Россия будет вести войну в Украине, ситуация не изменится и останется напряженной, поскольку украинское зерно влияет на мировые цены на зерно. Однако, по его мнению, вывоз зерна из Украины должны оценивать положительно.

По словам экономиста Марюса Дубниковаса, цены обусловлены всеми компонентами, составляющими себестоимость: ценой на сырье, зарплатами, энергетическими ресурсами.

"На уровне сырья есть определенная расслабленность. Если взять зерно, то цена упала с максимума на 35%, похоже, что падение продолжается. Не надо забывать,что средняя зарплата в Литве выросла на 14,4%. С одной стороны компенсируется часть инфляции, с другой – у бизнеса появляется больше расходов. Вторая составляющая - энергетические расходы. Электричество для бизнеса в некоторых случаях подорожало в 3-4 раза. В себестоимости продукции электричество составляет обычно 5-15%, окончательная цена вырастает на 30%", – сказал экономист.

Рост цен не обошел и сектор овощеводства. По словам заместителя главы ассоциации овощеводов Литвы Индре Лукошявичене: "Из-за изменения цен на ресурсы, цены на овощи могут вырасти максимум на 30%, по сравнению с тем же периодом. Себестоимость салата выросла на 40%".

Еще одна причина повышения цен – рост зарплат. В последние 5-6 лет зарплаты росли, по словам Дубниковаса, на 10% в год, значит, доходы людей выросли на 60%. Естественно, что по мере роста зарплат, растут и цены. Он считает, что люди привыкли к сложной ситуации и уже не обращают внимания.

"Люди привыкли не боятся сложных ситуаций. Была пандемия, все решилось, жизнь продолжается, деньги есть – мы ими разбрасываемся. Идет война, последствия войны – подорожание товаров, сырья, а люди не меняют свои привычки, это продолжает повышать цены", – заметил экономист.

Дубниковас сказал, что рост цен и инфляцию надо оценивать не только за этот год, но и в перспективе последних 6 лет.

"Если бы не было войны в Украине, инфляция все равно была бы большой, но, скорее всего, наполовину меньше, чем сейчас", – заметил экономист.