По этой причине фермеры ищут работников в самых неожиданных местах.
"Водитель большегрузных машин - водители широкого профиля, они могут работать на сельскохозяйственной технике. Сегодня нет безработных механизаторов. Мы переманиваем работников из транспортного сектора, поскольку некоторых дальнобойщиков их образ жизни утомляет. Нет профтехучилищ, которые готовили бы специалистов для нас", – сказал Аушрис Мацияускас, председатель Литовской ассоциации выращивающих зерно аграриев.
Он сказал, что не хватает также агрономов, ветеринарных врачей и простых рабочих.
Водителю для того, чтобы стать хорошим механизатором, нужен год. Средняя зарплата таких работников - от 1000 евро "на руки" круглый год.
Однако не все рисуют такую радужную картину.
"Безработных много, но желающих работать в сфере сельского хозяйства немного, потому что это сектор, в котором неквалифицированной рабочей силе платят небольшую зарплату.
Исключение составляют только квалифицированные специалисты, работающие на современной технике, за которых конкурируют крупные хозяйства", – сказал Витаутас Буйвидас, председатель Литовского союза молодых фермеров.
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