Парламентская фракция соцдемов провела дискуссию, посвященную вопросам сельского хозяйства и ценам. Выявили такие проблемы, как нехватка оборотных средств. Фермеры не знаю, как закупить дорогие удобрения. Из-за их дороговизны, небольшие хозяйства могут вообще не использовать удобрения, поэтому часть из них осенью обанкротится, а урожай будет меньше.

Министерство сельского хозяйства предлагает фермерам экономить, а фермеры хотели бы засадить зерном всю свободную землю.

Миндаугас Мацюлявичюс, глава кооператива Качество литовского хозяйства сказал, что в нынешней ситуации важно обеспечить едой не только себя, но и остальные страны, включая Украину. Он сказал, что в Литве сейчас дорого стоят энергоресурсы и удобрения. Осенью фермеры надеялись на то, что удобрения подешевеют, но война разрушила их надежды.

Мацюлявичюс назвал себестоимость удобрений. По его словам, представители Achemа указали, что это 1200 евро за тонну. Прогнозируют, что тонна зерна будет стоить 400 евро - это неплохо, но это значит, что корма и мясо подорожают в три раза.

Фермер отмечает, что стоит вмешаться правительству и заморозить существующие требования и ненужные налоги на пару лет, сделать так, чтобы повсюду сеяли зерно.

Вице-министр сельского хозяйства Паулюс Астраускас указал, что если фермеры не закажут удобрения на Achemа, то их не будет, предприятие не производит их впрок и не хранит на складах. Не закупают дорогие удобрения и торговцы.

По словам Астраускаса, заранее купит удобрения могут себе позволить, 20 000-30 000 фермеров, у 60-70% из них есть какие-то запасы. С проблемами сталкиваются в основном малые хозяйства, поскольку им не хватает оборотных средств.