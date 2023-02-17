"7 февраля 2023 г. Литовская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Kooperacijos kelias с 10 ч. организует акцию по раздаче молока "Мы за справедливую цену на молоко для всех". Акция пройдет у здания Минсельхоза на ул. Лелевелё, 2. Во время акции планируют раздать 9 tтонн молока", – сказано в сообщении.
Напомним, что в Литве значительно снизились закупочные цены на молоко, поэтому с 6 февраля фермеры проводят акцию протеста и выливают молоко или бесплатно раздают его жителям.
Производители молока говорят, что цены упали на столько, что стали ниже себестоимости. По их словам, цена упала с 47 до 27 центов, а себестоимость составляет 35 центов за литр.
Специалисты напоминают, что непастеризованное молоко надо прогреть практически для кипения, чтобы оно дольше не прокисало.
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