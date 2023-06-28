Фермер раньше с таким не сталкивался: тоннами везет клубнику на свалку

После затянувшей засухи начались ливни, сырая погода вызвала гниль. "Всякое случается. Скорее всего, виной тому затяжная засуха, она вызвала размножение спор грибкового заболевания, они осели на ягодах. Потом прошел ливень – за короткое время выпала месячная норма осадков, а назавтра - жара 32 градуса, никакого ветра, а ночью было всего 10 градусов. Такие условия благоприятны для размножения грибка.

Было даже так, что мы снимали красивые ягоды, везли их на продажу, а в пути видели, как они начинают гнить", – с ужасом вспоминает Рудис.

В первые дни хотелось плакать. Ягоды были огромные. Сейчас поля уже расчищены, пятый день собирают поврежденные гнилью ягоды. Сейчас повреждено около 10% урожая. Сборщикам платят 60-70 центов за кг.