28 июня 2023 г. 13:46

Фермер раньше с таким не сталкивался: тоннами везет клубнику на свалку

 
Арунас Милашюс
ru.DELFI.lt
ФОТО: Facebook

Манфредас Рудис, которому принадлежит фермерское хозяйство Manfredo uogos, в этом году пережил шок – были инвестированы большие деньги в современные поливочные системы, клубнику удалось защитить от заморозков, но сейчас ежедневно сотни килограммов ягод приходится выбрасывать на свалку.

После затянувшей засухи начались ливни, сырая погода вызвала гниль. "Всякое случается. Скорее всего, виной тому затяжная засуха, она вызвала размножение спор грибкового заболевания, они осели на ягодах. Потом прошел ливень – за короткое время выпала месячная норма осадков, а назавтра - жара 32 градуса, никакого ветра, а ночью было всего 10 градусов. Такие условия благоприятны для размножения грибка.

Было даже так, что мы снимали красивые ягоды, везли их на продажу, а в пути видели, как они начинают гнить", – с ужасом вспоминает Рудис.

В первые дни хотелось плакать. Ягоды были огромные. Сейчас поля уже расчищены, пятый день собирают поврежденные гнилью ягоды. Сейчас повреждено около 10% урожая. Сборщикам платят 60-70 центов за кг.

"За пять лет фермерской деятельности - это первый подобный случай, когда мы несем такие убытки. Прежде такой засухи не было. В этом году мы инвестировали в поливочные системы. От заморозков мы спасли, накрывая пленкой, и опрыскивая специальными препаратами. Но 30% цветков замерзли", – рассказал Рудис.

Пришлось выбросить 3,5 т ягод. В прошлом году урожай был 33 т, в этом планировали собрать 45 т, но будет хорошо, если будет хотя бы 25 т.

5 лет назад Рудис начал работать с 1 га, площадь увеличивал с каждым годом – для получения помощи молодой фермер должен обрабатывать 3,5 га. Столько сейчас и есть, однако Рудис планировал увеличить площадь. Он завел поздний сорт, чтобы ягоды были в июле, когда клубники уже не хватает, польская заканчивается, цены растут.

В этом году оптовая цена составляет 2,5 евро за кг, розничная 4,5-5 евро (в прошлом году розничная была 3,5–4 евро).

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