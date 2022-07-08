Феномен Свенцяле: от утиной фермы, Мекки энтузиастов кайтинга до проекта литовских Нидерландов

В советское время на этой территории была утиная ферма, стояло 20-30 хозпостроек, складов, рядом с ними пруды. Затем неиспользуемые пруды облюбовали энтузиасты кайтинга. А после этого территория стала центром притяжения.

"Побережье залива заболоченное, поросшее тростником, выхода к заливу почти нет, а в Свенцяле был поднят грунт, здесь берег выше, подход к воде ярче выражен, здесь и начали собираться любители кайтинга. Мы открыли спортивный центр. Мы стали работать над проектом", – сказал архитектор команды DO ARCHITECTS Ненишкис.

На промежуточном этапе развития территории были установлены контейнеры, все было приспособлено для спортсменов.

"Для меня самым большим удовольствием было то, что о Свенцяле говорили, что здесь круче, чем в других местах Европы. (...) Мы стали планировать территорию как город, многофункциональный центр, чтобы было много видов деятельности", – сказал архитектор. Город стал Меккой энтузиастов кайтинга.

Все стало меняться, когда появились каналы, группы домов.

"2022 год - первый год, когда видно, что люди там живут. (...) Это привело к изменению цен. Если раньше можно было купить квартиру за 11 000 литов, то сейчас за 3500 евро можно купить лишь 1 кв. метр. В центральной части цены с 4000 евро за кв. м. Когда поняли, что продают, цены стали близки нидским", – заметил Ненишкис.

В 2022 г. будет застроено 30% территории. В ближайшие пару лет - еще 30-40%. Архитектор отмечает, что аналогов этому месту нет.

"Кто здесь побывал, жил, понимают, что эта территория перспективнее всяких нид и других рекреационных мест. Ты входишь на палубу судна и ты - в заливе, все точки – Нида, Прейла, Пярвалка – легко доступны. Мгновенно можно добраться до таких мест как Карпине, Венте. Конечно, и в Ниде за неделю можно договориться об аренде яхты, но здесь появляется новый образ жизни, ты можешь спонтамнно решать – если вечером ребенок капризничает, садимся на судно и едем за пиццей в Ниду. Жизнь иная. Люди стали пользователями залива. Приоритеты такие – сначала судно, потом поход пешком, затем велосипед и автомобиль", – заметил Ненишкис, отметив, что весь потенциал этого места пока не достигнут.

По его словам, община Свенцяле очень разнообразная. "Один слой - энтузиасты кайтинга, которые хорошо знают это место, хотят растить здесь детей и заниматься спортом. Есть часть клайпедчан, для которых это еще один достойный объект недвижимости. Разнообразие идеально для создание атмосферы", – сказал собеседник, заметив, что формироваться Свенцяле помогла и пандемия с возможностью работать удаленно.

До 2025 г. путем трех этапов планируют строительство 4 островов и 100 домов. Сейчас завершается второй этап проекта "Острова Свенцяле".

На втором и третьем этапе построят 32 одноквартирных дома 32 A++ класса, площадью 80-134 кв. м. В больших домах по 4 комнаты, спа-зона, на крыше можно оборудовать террасу площадью 75-93 кв. м.

На первом этапе построили 33 дома класса A+, их площадь 45-160 кв. м.

Кроме того, оборудовали систему каналов, выкопали набережные, построили мост, оборудовали тротуары, водопровод, канализационную систему.

Каждому жителю принадлежит часть канала и место для судна у дома.

Инвестиции в первый этап составили 14 млн. евро.

До конца 2022 года построят 7 трехквартирных каркасных домов (21 квартира), шесть квартир уже заняты. Площадь квартир 40–41 кв. м. У каждой квартиры будет либо терраса на крыше, либо терраса во дворе и по два места для автомобилей.