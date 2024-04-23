Fazer рассматривает закрытие завода в Каунасе: без работы останутся 185 человек

В пресс-релизе сказано, что цель объединения - повышение конкурентоспособности, расширение ассортимента и развитие экспорта. Сейчас у Fazer есть заводы в Каунасе и Огре. Сейчас Fazer инициирует консультации, после которых 185 работников в Каунасе будут уволены.
"В странах Балтии уже несколько лет подряд снижаются продажи фасованных хлебобулочных изделий, за последний год рынок выпечки, по данным компании исследования рынка Nielsen, уменьшился на 2%. Потребители остро реагируют на изменение цен и выбирают более дешевые товары, это обусловлено ростом конкуренции. Инвестиции в современный склад, новые процессы производства составят около 18 млн. евро. Это было бы значительной инвестицией в рынок пекарен стран Балтии", – сказано в пресс-релизе.
Эти изменения повлияют и на работников, поэтому Fazer проводит консультации с советом в Каунасе. Изменения коснутся 185 работников, которые будут уволены. В Огре Fazer планирует принять 60 новых работников.
Если изменения будут осуществлены, то перевод производства будет осуществлен осенью-зимой и завершен к началу 2025 года.
После запланированных перемен в Каунасе останется коммерческий отдел Fazer Bakery Baltics. Продолжится партнерство с литовскими клиентами.
"Сейчас мы занимаем прочное 2 место на литовском и латвийском рынках и 3-е в Эстонии, наша цель - укрепление позиции", – сказала представитель компании Анна Мере.
По данным Rekvizitai.lt, в литовской компании Fazer сейчас работают 210 человек. Средняя зарплата на бумаге составляет 1892 евро.