Fazer рассматривает закрытие завода в Каунасе: без работы останутся 185 человек

В пресс-релизе сказано, что цель объединения - повышение конкурентоспособности, расширение ассортимента и развитие экспорта. Сейчас у Fazer есть заводы в Каунасе и Огре. Сейчас Fazer инициирует консультации, после которых 185 работников в Каунасе будут уволены.

"В странах Балтии уже несколько лет подряд снижаются продажи фасованных хлебобулочных изделий, за последний год рынок выпечки, по данным компании исследования рынка Nielsen, уменьшился на 2%. Потребители остро реагируют на изменение цен и выбирают более дешевые товары, это обусловлено ростом конкуренции. Инвестиции в современный склад, новые процессы производства составят около 18 млн. евро. Это было бы значительной инвестицией в рынок пекарен стран Балтии", – сказано в пресс-релизе.