EY предупреждает: ситуация в экономике Литвы может быть сложной

 
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ФОТО: Corbis

По данным новейшего исследования компании EY, ВВП Литвы в этом году вырастет на 2,6%, а в 2024 г. – на 2,8%. Однако рост экономики еврозоны будет более медленным – в этом году 0,7%, а в следующем – 1,2%.

Ситуация в литовской экономике в этом году, по словам экспертов EY, может быть сложной, третий квартал покажет менее благоприятные результаты.

По словам представителя EY Роландаса Лукайтиса, только в ноябре Литва сможет выяснить, нет ли в Литве признаков рецессии, но уже сейчас ясно, что для развития экономики нужен толчок, поскольку высокая инфляция снизила конкурентоспособность страны, а рост процентной ставки тормозит развитие.

Согласно EY, инфляция в еврозоне в 2024 году составит всего 1,7% (в этом году 5,4%, а в 2022 г. - 8,4%).

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