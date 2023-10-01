EY предупреждает: ситуация в экономике Литвы может быть сложной

Ситуация в литовской экономике в этом году, по словам экспертов EY, может быть сложной, третий квартал покажет менее благоприятные результаты.
По словам представителя EY Роландаса Лукайтиса, только в ноябре Литва сможет выяснить, нет ли в Литве признаков рецессии, но уже сейчас ясно, что для развития экономики нужен толчок, поскольку высокая инфляция снизила конкурентоспособность страны, а рост процентной ставки тормозит развитие.
Согласно EY, инфляция в еврозоне в 2024 году составит всего 1,7% (в этом году 5,4%, а в 2022 г. - 8,4%).
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