Литовский экспорт вырос на 33% до 32,6 млрд евро, экспорт Латвии - на 31% до 16,4 млрд евро, а экспорт Эстонии - на 22% до 16 млрд евро.

Литовский импорт увеличился на 44% до 38,6 млрд евро, импорт Латвии - на 35% до 20,5 млрд евро, а импорт Эстонии - на 28% до 18,5 млрд евро.

Дефицит торгового баланса Литвы достиг 6 млрд евро, Латвии - 4 млрд евро, Эстонии - 2,5 млрд евро.