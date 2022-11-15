Литовский экспорт вырос на 33% до 32,6 млрд евро, экспорт Латвии - на 31% до 16,4 млрд евро, а экспорт Эстонии - на 22% до 16 млрд евро.
Литовский импорт увеличился на 44% до 38,6 млрд евро, импорт Латвии - на 35% до 20,5 млрд евро, а импорт Эстонии - на 28% до 18,5 млрд евро.
Дефицит торгового баланса Литвы достиг 6 млрд евро, Латвии - 4 млрд евро, Эстонии - 2,5 млрд евро.
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