Евростат: в апреле безработица в Литве была ниже, чем в ЕС

За год безработица в Литве снизилась на 0,9 пункта, а за месяц выросла на 0,5 пункта и достигала в апреле 7%. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 7,3% – на 0,6 пункта больше, чем год назад, а за месяц не изменилась, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет сократился на 8 пунктов до 11,5%, во всем ЕС этот показатель составлял 17,1% или на 1,1 пункта больше.

В апреле в Литве без работы была 101 тыс. человек, из них 8 тыс. - молодежь до 25 лет.

По предварительным данным, в целом в ЕС без работы было 15,38 млн человек.