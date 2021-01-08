Евростат: уровень безработицы в Литве в ноябре был одним из самых высоких в ЕС

За год безработица в Литве выросла на 3,9 пункта, а за месяц не изменилась и достигала в ноябре 10,4%. Более значительной безработица была лишь в Испании, где составила16,4%.

В среднем уровень безработицы в ЕС составил 7,5% – на 0,9 пункта больше, чем год назад и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии безработица составила 8,1% – на 2,1 пункта больше, чем год назад, а за месяц не изменилась. Эстония не представила новейших данных, однако в октябре в стране безработица достигала 8,1% и была на 4 пункта выше, чем в октябре прошлого года.

В ноябре в Литве без работы были 154 тыс. человек, их них 30 тыс. - это молодежь в возрасте до 25 лет.

По предварительным данным, в целом в ЕС 15,9 млн безработных.