За год уровень безработицы в Литве снизился на 3,2 пункта, а за месяц – на 0,5 пункта, в ноябре он составлял 6%. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,5% – соответственно на 0,9 и на 0,2 пункта ниже, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.
В Латвии безработица составляла 7,3% – на 0,8 пункта меньше, чем год назад, и на 0,3 пункта больше, чем месяц назад. В Эстонии она составила 5% – соответственно на 2,4 пункта меньше, чем год назад и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад.
В ноябре без работы в Литве были 88 тыс. человек, из них 13 тыс. – это молодежь до 25 лет.
По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14 млн человек.
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