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В марте уровень безработицы в Литве был выше, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.
Евростат: уровень безработицы в Литве в марте был выше, чем в среднем по ЕС
© DELFI / Andrius Ufartas

За год безработица в Литве выросла на 1,7 пункта, а за месяц снизилась на 0,7 пункта и достигала в марте 8,9%. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 7,3% – на 0,9 пункта больше, чем год назад и на 0,1 пункта меньше, чем месяц назад, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии безработица составила 8,7% – на 1,3 пункта больше, чем год назад, в Эстонии составила 6,8%, выше на 1,7 пункта.

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В марте в Литве без работы были 132 тыс. человек, их них 30 тыс. - это молодежь в возрасте до 25 лет.

По предварительным данным, в целом в ЕС 15,9 млн безработных.

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