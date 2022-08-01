Евростат: уровень безработицы в Литве в июне был ниже среднего по ЕС

Безработица в Литве за год снизилась на 1,6 пункта, а за месяц - на 0,2 пункта, достигнув в июне 5,8%. Безработица в ЕС в среднем составляла 6% - на 1,2 пункта меньше, чем год назад, и не изменилась в течение месяца.
В Латвии безработица достигла 6,4% – на 1,4 пункта ниже, чем год назад, и на 0,1 пункта ниже, чем месяц назад. В Эстонии она составила 5,7% – на 0,9 пункта ниже, чем год назад, и на 0,1 пункта ниже, чем месяц назад.
В июне в Литве безработными были 85 тыс. человек, в том числе 11 тыс. безработных было в возрастной группе до 25 лет. По предварительным данным, во всем ЕС работы не было у 12,9 млн человек.
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