За год уровень безработицы повысился в Литве на 2,9 пункта, а за месяц не изменился и был 9,6%. Безработица в ЕС в среднем достигает 7,5% – на 1 пункт выше, чем год назад, а за месяц она не изменилась, показывают данные статистической службы ЕС.
Безработица в Латвии была 8,7% - на 1,5 и 0,2 пункта выше соответственно, в Эстонии она была 7,2% - на 2,2 и 0,1 пункта выше соответственно.
В феврале работы в Литве не было у 143 тыс. человек, из них 19 тыс. составляла молодежь до 25 лет.
По предварительным данным, во всем ЕС работы не было у 16 млн человек.
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