aA
Уровень безработицы в Литве в феврале была выше, чем в среднем в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
Darbas
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

За год уровень безработицы повысился в Литве на 2,9 пункта, а за месяц не изменился и был 9,6%. Безработица в ЕС в среднем достигает 7,5% – на 1 пункт выше, чем год назад, а за месяц она не изменилась, показывают данные статистической службы ЕС.

Безработица в Латвии была 8,7% - на 1,5 и 0,2 пункта выше соответственно, в Эстонии она была 7,2% - на 2,2 и 0,1 пункта выше соответственно.

В феврале работы в Литве не было у 143 тыс. человек, из них 19 тыс. составляла молодежь до 25 лет.

По предварительным данным, во всем ЕС работы не было у 16 млн человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минфин: уровень безработицы в Литве в этом году не снизится, темпы роста зарплаты замедлятся (7)

Уровень безработицы в Литве, который из-за пандемии в...

TOP новостей

После отмены ограничения мобильности жители стали бронировать номера в гостиницах на взморье

Жители, узнавшие о том, что ограничения на мобильность...

Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне" (69)

Динамика новых случаев заболевания и положительных...

Ruslan Basyrov Ruslan Basyrov

"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе (235)

В современном мире все более широкий размах...

Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут (14)

Ограничения на передвижения между самоуправлениями не...

Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (29)

Член совета независимых экспертов, которые...