За год уровень безработицы в Литве снизился на 1,9 пункта, а за месяц – на 0,3 пункта, в июле он составлял 7,5%. В среднем уровень безработицы в ЕС составил 6,9% – соответственно на 0,7 и на 0,2 пункта меньше, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.
В Латвии безработица составляла 7,6% – на 1,2 пункта меньше, чем год назад, и на 0,2 пункта меньше, чем месяц назад. В Эстонии она составила 6,5% – соответственно на 1,2 и 0,1 пункта меньше.
В июле без работы в Литве были 111 тыс. человек, из них 18 тыс. – это молодежь до 25 лет.
По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,6 млн человек.
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