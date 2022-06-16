Евростат: свободных рабочих мест в Литве в этом году меньше, чем в среднем по ЕС

Количество свободных рабочих мест, на которые работодатели активно ищут работников, в Литве в первом квартале этого года составило 2% всех позиций, что на 0,9% меньше, чем в среднем в Евросоюзе (2,9%), свидетельствуют данные статистической службы.

За год - в первом втором квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, этот показатель в Литве вырос на 0,4%, а за квартал - на 0,1%.

В Латвии показатель свободных рабочих мест составил 3,1%, в Эстонии – 2,1%.

Самое большое количество рабочих мест наблюдалось в Чехии (5,3%), Нидерландах (4,9%) и Бельгии (4,8%).