Евростат: спад экономики Литвы за год – один из самых незначительных в ЕС

Валовой внутренний продукт (ВВП) за год уменьшился на 1%, меньше спад экономики был только в Ирландии - на 0,2%, рост ВВП в Люксембурге составил 1,4%.
Спад ВВП в Латвии за год составил 1,8%, а в Эстонии - 1,9%. Во всем ЕС спад экономики составил 4,6%, а только в еврозоне - 4,9%.
В 4-м квартале по сравнению с третьим спад экономики Литвы составил 0,2%, рост экономики Латвии был 1,1%, Эстонии - 2,1%.
Во всем ЕС экономический спад за квартал составил 0,5%, в еврозоне - 0,7%.
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