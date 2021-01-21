Долг властей Латвии составил 13,2 млрд евро или 44,6% ВВП, а Эстонии – 5,1 млрд евро или 18,5% ВВП. Эстонский показатель был самым низким в ЕС.
Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где долг власти составляет 199,9% ВВП.
По данным Евростата, совокупный долг властей стран ЕС составил 89,8% ВВП блока, а только государств еврозоны – 97,31% ВВП.
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