Долг властей Латвии составил 13,2 млрд евро или 44,6% ВВП, а Эстонии – 5,1 млрд евро или 18,5% ВВП. Эстонский показатель был самым низким в ЕС.

Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где долг власти составляет 199,9% ВВП.

По данным Евростата, совокупный долг властей стран ЕС составил 89,8% ВВП блока, а только государств еврозоны – 97,31% ВВП.