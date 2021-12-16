Евростат: рост затрат на почасовую оплату труда в Литве – наиболее заметный в ЕС

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Рост затрат на почасовую оплату труда в Литве в третьем квартале этого года был наиболее заметным в Евросоюзе, сообщает Евростат.
Затраты на почасовую оплату труда в Литве в июле-сентябре по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличились на 15,2%. Во всем ЕС затраты на оплату труда в год выросли в среднем не 2,9%, показывают данные Евростата.
В Латвии эти затраты выросли за год на 4,6%, в Эстонии – на 8%.
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