Евростат: рост затрат на почасовую оплату труда в Литве – наиболее заметный в ЕС

Затраты на почасовую оплату труда в Литве в июле-сентябре по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличились на 15,2%. Во всем ЕС затраты на оплату труда в год выросли в среднем не 2,9%, показывают данные Евростата.

В Латвии эти затраты выросли за год на 4,6%, в Эстонии – на 8%.