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Рост экономики Литвы во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года был одним из самых низких из 20-ти стран Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.
Евростат: рост ВВП Литвы во втором квартале – один из самых низких в ЕС
© DELFI / Josvydas Elinskas

ВВП Литвы за год вырос на 8,6%. Меньший рост из 20 стран только в Финляндии – 7,4% и в Чехии – 7,8%.

ВВП Латвии за год вырос на 10%, Эстония пока не опубликовала данные. Рост экономики ЕС составил 13,2%, еврозоны – 13,6%.

Во втором квартале (по сравнению с первым) экономика Литвы росла на 0,4%, Латвии - на 3,7%. Экономика ЕС - на 1,9%, еврозоны - на 2%.

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