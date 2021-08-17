Евростат: рост ВВП Литвы во втором квартале – один из самых низких в ЕС

ВВП Литвы за год вырос на 8,6%. Меньший рост из 20 стран только в Финляндии – 7,4% и в Чехии – 7,8%.
ВВП Латвии за год вырос на 10%, Эстония пока не опубликовала данные. Рост экономики ЕС составил 13,2%, еврозоны – 13,6%.
Во втором квартале (по сравнению с первым) экономика Литвы росла на 0,4%, Латвии - на 3,7%. Экономика ЕС - на 1,9%, еврозоны - на 2%.
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