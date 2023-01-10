Евростат: рост цен на жилье в Литве в III квартале прошлого года – один из крупнейших в ЕС

В июле-сентябре по сравнению с тем же периодом 2021 года цены на жилье в Литве выросли на 19,3%. Более значительно жилье дорожало в Венгрии (на 21%) и Эстонии (на 24,2%), свидетельствуют данные Статистической службы ЕС.
Цены на жилье в Латвии за год выросли на 13,7%.
В третьем квартале, по сравнению со вторым, цены на жилье в Литве выросли на 3%. В Латвии они выросли на 1,3%, а в Эстонии – на 0,8%.
Во всем ЕС цены на жилье выросли в среднем на 7,4% в течение года и на 0,9% в течение квартала.
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